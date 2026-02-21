Ensemble Matheus, “Bach and Beatles” L’Alizé Guipavas

Ensemble Matheus, “Bach and Beatles”

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas Finistère

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

2026-04-18

Bach and Beatles , concert conçu comme un véritable dialogue vivant entre baroque et moderne, nous invite sur la route de l’imaginaire All you need is love , and music…

B comme Bach, mais aussi comme Beatles. Amoureux des concerts hybrides aux contours multiples, le violoniste et chef d’orchestre Jean-Christophe Spinosi réunit avec ses musiciens de l’ensemble brestois Matheus deux icônes de la musique occidentale dans un même programme les Beatles, titans de la pop, et Jean-Sébastien Bach, maître du baroque. Le concert Bach and Beatles ose la vitalité et l’inventivité d’un voyage musical pour le moins audacieux.

Car aussi différents que ces deux univers sonores puissent paraitre au premier abord, pop et baroque forment un couple fascinant ils sont unis par une curiosité constante, un esprit visionnaire et une sensualité subtile.

Informations pratiques

Tout public.

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas 29490 Finistère Bretagne +33 2 98 42 71 00

