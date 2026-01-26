Ensemble Matheus Kerampuilh Carhaix-Plouguer

Ensemble Matheus

Kerampuilh Eglise Saint-Trémeur Carhaix-Plouguer Finistère

Le Département du Finistère s’associe à nouveau à l’Ensemble Matheus, dirigé par le chef d’orchestre Jean-Christophe SPINOSI, pour proposer une grande tournée musicale dans 18 communes du territoire entre janvier et juin 2026.Et c’est à Carhaix qu’ils déposeront leurs instruments pour ravir nos ouies.

Deux programmes musicaux sont proposés par l’Ensemble Matheus, dans une série de concerts qui mêlent virtuosité, émotion et découverte.

-Les Quatre Saisons de Vivaldi

Œuvres Les Quatre Saisons, Laudate Pueri Antonio Vivaldi (13 musiciens, dont une soprano)

-Les Héroïnes de l’Opéra

Œuvres de Haendel, Rameau, Vivaldi et Charpentier (9 musiciens, dont une soprano)

UN PARCOURS EDUCATIF AUTOUR DE LA MUSIQUE CLASSIQUE .

