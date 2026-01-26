Ensemble Matheus Kerampuilh Carhaix-Plouguer
Ensemble Matheus Kerampuilh Carhaix-Plouguer mardi 27 janvier 2026.
Ensemble Matheus
Kerampuilh Eglise Saint-Trémeur Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-27
fin : 2026-01-27
Date(s) :
2026-01-27
Le Département du Finistère s’associe à nouveau à l’Ensemble Matheus, dirigé par le chef d’orchestre Jean-Christophe SPINOSI, pour proposer une grande tournée musicale dans 18 communes du territoire entre janvier et juin 2026.Et c’est à Carhaix qu’ils déposeront leurs instruments pour ravir nos ouies.
Deux programmes musicaux sont proposés par l’Ensemble Matheus, dans une série de concerts qui mêlent virtuosité, émotion et découverte.
-Les Quatre Saisons de Vivaldi
Œuvres Les Quatre Saisons, Laudate Pueri Antonio Vivaldi (13 musiciens, dont une soprano)
-Les Héroïnes de l’Opéra
Œuvres de Haendel, Rameau, Vivaldi et Charpentier (9 musiciens, dont une soprano)
UN PARCOURS EDUCATIF AUTOUR DE LA MUSIQUE CLASSIQUE .
Kerampuilh Eglise Saint-Trémeur Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ensemble Matheus
L’événement Ensemble Matheus Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-01-24 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée