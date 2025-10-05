LES QUATRE SAISONS – LES QUATRE SAISONS – François Mauduit – ILLIADE Illkirch Graffenstaden

Les Quatre Saisons de Vivaldi est sans aucun doute l’œuvre la plus connue de ce génie de la musique baroque. L’histoire des saisons est celle du tourbillon de l’existence et de l’éternel recommencement. Elles rythment toute une vie : ses histoires d’amour, ses défis, ses souvenirs.On les retrouve encore dans les grands mythes, à travers les œuvres des plus grands peintres et autres créateurs prolifiques. A travers ces images, ces effluves, ces courants, la chorégraphie de François Mauduit relie les quatre saisons à des couleurs qui portent en elles à chaque fois un symbolisme très fort. Ce ballet onirique retient de Vivaldi sa vitalité, son énergie et son brio et reprend toute la poésie, les rêveries et l’imaginaire que les quatre saisons portent en elles.Composée de danseuses et danseurs, issus de troupes internationales, la compagnie propose un répertoire varié alliant la grande tradition classique aux dernières créations contemporaines. Son chorégraphe, François Mauduit est un danseur passionné, fortement marqué par son passage chez Maurice Béjart.Parking gratuit à proximité. Accès par le tram A / Arrêt Cours de L’illiade. Accès prévu pour les personnes à mobilité réduite. Accueil sur place 1h avant le spectacle.

ILLIADE 11 ALLEE FRANCOIS MITTERRAND 67400 Illkirch Graffenstaden 67