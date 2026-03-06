Ensemble Matheus

place du 2 Février Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-01 20:30:00

fin : 2026-04-01 20:30:00

Date(s) :

2026-04-01

Jean-Christophe Spinosi guide l’Ensemble Matheus pour une soirée pleine d’énergie, de Jérusalem à Cordoue. Ils offriront un concert baroque vivant, expressif et théâtral, servi par 38 musiciens dans l’acoustique chaleureuse de Saint-Matthieu.

Sous la direction de Jean-Christophe Spinosi, l’Ensemble Matheus interprétera des œuvres à la fois savantes et populaires, issues des répertoires sacré et profane des trois grandes religions monothéistes. Ce programme, à la croisée des cultures et des époques, s’inscrit dans un projet ambitieux de redécouverte musicale, alliant exploration sonore et recherche historique approfondie. .

place du 2 Février Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 44 96 paroisse.protestante.colmar@wanadoo.fr

L'événement Ensemble Matheus Colmar a été mis à jour le 2026-03-06