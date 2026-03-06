Ensemble Matheus Colmar
Ensemble Matheus Colmar mercredi 1 avril 2026.
Ensemble Matheus
place du 2 Février Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-01 20:30:00
fin : 2026-04-01 20:30:00
Date(s) :
2026-04-01
Jean-Christophe Spinosi guide l’Ensemble Matheus pour une soirée pleine d’énergie, de Jérusalem à Cordoue. Ils offriront un concert baroque vivant, expressif et théâtral, servi par 38 musiciens dans l’acoustique chaleureuse de Saint-Matthieu.
Sous la direction de Jean-Christophe Spinosi, l’Ensemble Matheus interprétera des œuvres à la fois savantes et populaires, issues des répertoires sacré et profane des trois grandes religions monothéistes. Ce programme, à la croisée des cultures et des époques, s’inscrit dans un projet ambitieux de redécouverte musicale, alliant exploration sonore et recherche historique approfondie. .
place du 2 Février Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 44 96 paroisse.protestante.colmar@wanadoo.fr
