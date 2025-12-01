Ensemble Matheus Les maîtres du baroque Salle Avel Dro Plozévet
Salle Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère
Début : 2025-12-16 20:00:00
fin : 2025-12-16 21:30:00
2025-12-16
L’Ensemble Matheus, dirigé par le chef d’orchestre Jean-Christophe Spinosi, propose un concert qui mêle virtuosité, émotion et découverte Les Maîtres du baroque , avec des œuvre de Bach, Telemann, Vivaldi.
En présence du chef, trois violons, alto, violoncelle, contrebasse, luth, flûte à bec, traverso.
Salle Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 91 38 07
