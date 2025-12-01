Ensemble Matheus Les maîtres du baroque Salle Avel Dro Plozévet

Ensemble Matheus Les maîtres du baroque

Salle Avel Dro 39 Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère

L’Ensemble Matheus, dirigé par le chef d’orchestre Jean-Christophe Spinosi, propose un concert qui mêle virtuosité, émotion et découverte Les Maîtres du baroque , avec des œuvre de Bach, Telemann, Vivaldi.

En présence du chef, trois violons, alto, violoncelle, contrebasse, luth, flûte à bec, traverso.

