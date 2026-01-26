Ensemble Matheus X Département du Finistère Rue de Paris Guipavas

Ensemble Matheus X Département du Finistère

Rue de Paris Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Guipavas Finistère

Enraciné dans le Finistère depuis sa création en 1991, l’Ensemble se produit à l’international comme en France. Jean-Christophe SPINOSI, emblématique chef d’orchestre de l’Ensemble, a toujours eu à cœur de rendre la musique classique accessible au plus grand nombre.

Fort du succès de la première tournée réalisée en 2025, le Département a souhaité renouveler sa collaboration avec l’Ensemble afin d’organiser un évènement culturel ouvert à tous répondant à 3 objectifs

– offrir aux Finistériens des concerts de qualité et accessibles à tous ;

– sensibiliser les collégiens à la musique classique par des actions d’éducation artistique et culturelle ;

– mettre en valeur le patrimoine architectural finistérien en organisant les concerts dans les églises.

Une programmation éclectique et exigeante. Deux programmes musicaux sont proposés par l’Ensemble Matheus, dans une série de concerts qui mêlent virtuosité, émotion et découverte.

Les Quatre Saisons de Vivaldi

Œuvres Les Quatre Saisons, Laudate Pueri Antonio Vivaldi (13 musiciens, dont une soprano)

Les Héroïnes de l’Opéra

Œuvres de Haendel, Rameau, Vivaldi et Charpentier (9 musiciens, dont une soprano)

Un parcours éducatif autour de la musique classique

Avant chaque concert, les musiciens interviendront dans un collège de la commune hôte. Ces séances pédagogiques sur le temps scolaire permettront aux élèves de 6e, de collèges publics et privés, d’échanger avec les musiciens, de découvrir le métier de musicien professionnel, et d’étudier une œuvre musicale classique qu’ils pourront venir écouter le soir même avec leur famille en bénéficiant d’un tarif préférentiel. .

