Ensemble musicale Flût’Vox, Jardin de Pas Assez, Chez Raby

Ensemble musicale Flût’Vox Dimanche 7 juin, 15h00 Jardin de Pas Assez Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Ensemble musical amateur à géométrie variable, qui se réunit régulièrement afin de faire raisonner la musique, le chant et les lectures. Nous travaillons des partitions de différentes époques, du baroque au contemporain. Et nous vous offrons la lecture de poésies, et de textes écrit par des femmes, qui ont été si souvent invisibilisées dans le domaines des arts, et pas que…

Jardin de Pas Assez Lieu-dit l’Espinasse 16380 Feuillade Chez Raby 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 99 35 66 17 https://www.facebook.com/sop.muller D’une prairie envahie de faux sureaux, un jardin mêlant agrément et potager est né. Ici, la jardinière doit composer avec une terre argileuse. Lieu d’expérimentation depuis 14 ans, ce jardin se transforme au fil des années. Beaucoup d’aromatiques ont été implantées permettant de goûter toutes sortes de tisanes. La Flow Vélo passe dans le village.

Possibilité de se garer dans le hameau ou au village à côté du parc public, puis venir à pied (10 minutes de marche).

Ensemble musical amateur à géométrie variable, qui se réunit régulièrement afin de faire raisonner la musique, le chant et les lectures. Nous travaillons des partitions de différentes époques, du au…

©V.Labord