Ensemble nous sommes Monet, l’incroyable défi ! Rue Saint-Sauveur Vernon

Ensemble nous sommes Monet, l’incroyable défi !

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-08

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-08

Evénement labellisé Normandie Impressionniste.

En hommage à cette figure incontournable de l’histoire de l’art, l’association Citémômes, connue jusqu’à New York pour son projet Tricote un sourire réalise des interprétations monumentales des œuvres de Claude Monet… en tricot.

En 2026, pour célébrer le centenaire de la mort du peintre, l’association se lance un nouveau défi réaliser 10 nouveaux tableaux en un an.

En parallèle de l’expositions de deux nymphéas tricotés au Musée Blanche Hoschedé-Monet (d’avril à septembre), l’association vous propose de découvrir l’interprétation tricotée d’une des célèbres meules du peintre du 8 au 18 avril !

Des permanences vous seront proposées afin de découvrir cette œuvre exclusive et afin de participer à ce projet collaboratif.

Les ateliers venez trier les couleurs, tricoter et pomponner à la Maison du Temps Jadis ! Chaque petit carré tricoté et pompon réalisé sera trié par couleur et utilisé pour le montage d’un tableau en tricot dans le cadre du projet Tricote un sourire !

Gratuit

A partir de 4 ans

Pour plus d’informations tricoteunsourire@gmail.com 0749038028

Voici mes horaires

– Mercredi 08 avril 16h-19h

– Samedi 11 avril 14h-17h30

– Lundi 13 avril 14h-17h

– Mercredi 15 avril 10h-12h30 et 14h-17h

– Jeudi 16 avril 14h-17h

– Samedi 18 avril 14h-17h30 .

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie +33 7 49 03 80 28 tricoteunsourire@gmail.com

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English : Ensemble nous sommes Monet, l’incroyable défi !

L’événement Ensemble nous sommes Monet, l’incroyable défi ! Vernon a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération