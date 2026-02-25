Ensemble Opale La Ferme aux arts Beaumont-sur-Grosne

Ensemble Opale

La Ferme aux arts 4 Place de l’église Beaumont-sur-Grosne Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 100 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 17:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Plongez au cœur de l’élégance et de la gaieté française le temps d’une soirée exceptionnelle. L’Ensemble OPALE vous propose un voyage musical unique à travers les plus grands chefs-d’œuvre du répertoire lyrique national.

Un quatuor original composé de Jennifer Courcier, soprano Eléonord Pancrazi, mezzo Enguerrand de Hys, ténor Philippe Estèphe, baryton Emmanuel Christien, piano. .

La Ferme aux arts 4 Place de l’église Beaumont-sur-Grosne 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 81 28 39 dotation.jpfouchecourt@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ensemble Opale

L’événement Ensemble Opale Beaumont-sur-Grosne a été mis à jour le 2026-02-25 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne