Ensemble Opale La Ferme aux arts Beaumont-sur-Grosne

Ensemble Opale
La Ferme aux arts 4 Place de l’église Beaumont-sur-Grosne Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 100 EUR
Début : 2026-04-05 17:00:00
fin : 2026-04-05
2026-04-05
Plongez au cœur de l’élégance et de la gaieté française le temps d’une soirée exceptionnelle. L’Ensemble OPALE vous propose un voyage musical unique à travers les plus grands chefs-d’œuvre du répertoire lyrique national.
Un quatuor original composé de Jennifer Courcier, soprano Eléonord Pancrazi, mezzo Enguerrand de Hys, ténor Philippe Estèphe, baryton Emmanuel Christien, piano. .
La Ferme aux arts 4 Place de l’église Beaumont-sur-Grosne 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 81 28 39 dotation.jpfouchecourt@gmail.com
