Ensemble ORBIS- concert brises sauvages 2025 à la Maison Mège Francillon-sur-Roubion
Ensemble ORBIS- concert brises sauvages 2025 à la Maison Mège
19 rue de la Mairie Francillon-sur-Roubion Drôme
Début : 2025-10-12 16:00:00
fin : 2025-10-12
2025-10-12
L’Ensemble Orbis est une formation de jeunes musiciens lyonnais qui s’attache à faire découvrir la musique des compositeurs et compositrices d’aujourd’hui et venus du monde entier.
19 rue de la Mairie Francillon-sur-Roubion 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 44 39 75 cafemege@laposte.net
English :
Ensemble Orbis is a group of young musicians from Lyon dedicated to discovering the music of today’s composers from all over the world.
German :
Das Ensemble Orbis ist eine Formation junger Musiker aus Lyon, die sich dafür einsetzt, die Musik heutiger Komponisten und Komponistinnen aus aller Welt zu entdecken.
Italiano :
L’Ensemble Orbis è un gruppo di giovani musicisti lionesi impegnati a scoprire la musica di compositori contemporanei di tutto il mondo.
Espanol :
El Ensemble Orbis es un grupo de jóvenes músicos de Lyon comprometidos con el descubrimiento de la música de compositores contemporáneos de todo el mundo.
