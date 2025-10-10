Ensemble ORBIS- concert brises sauvages 2025 Gigors-et-Lozeron

Ensemble ORBIS- concert brises sauvages 2025 Gigors-et-Lozeron vendredi 10 octobre 2025.

Ensemble ORBIS- concert brises sauvages 2025

119 chemin de Petavin Gigors-et-Lozeron Drôme

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

L’Ensemble Orbis est une formation de jeunes musiciens lyonnais qui s’attache à faire découvrir la musique des compositeurs et compositrices d’aujourd’hui et venus du monde entier.

119 chemin de Petavin Gigors-et-Lozeron 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes accueilriviere@gmail.com

English :

Ensemble Orbis is a group of young musicians from Lyon dedicated to discovering the music of today’s composers from all over the world.

German :

Das Ensemble Orbis ist eine Formation junger Musiker aus Lyon, die sich dafür einsetzt, die Musik heutiger Komponisten und Komponistinnen aus aller Welt zu entdecken.

Italiano :

L’Ensemble Orbis è un gruppo di giovani musicisti lionesi impegnati a scoprire la musica di compositori contemporanei di tutto il mondo.

Espanol :

El Ensemble Orbis es un grupo de jóvenes músicos de Lyon comprometidos con el descubrimiento de la música de compositores contemporáneos de todo el mundo.

