ENSEMBLE ORCHESTRAL DE LA CITÉ Soissons

ENSEMBLE ORCHESTRAL DE LA CITÉ

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07 21:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Un nouvel horizon pour l’Ensemble Orchestral de la Cité, réunissant musiciens des Siècles et enseignants des conservatoires de l’Aisne, sous la direction du compositeur et chef d’orchestre Bruno Mantovani. Une 5e symphonie de Mhler revisitée par la transcription de Klaus Simon, pour un effectif recentré sur les arcanes d’une écriture à la polyphonie colorée.

L’écoute ravivée d’une oeuvre phare, dont l’universal Adagietto revêt toutes ses parures expressives. En ouverture, la musique de Ligeti en un flot harmonique continu, pour une aventure sonore hors du temps, entre ombre et lumière.

Un nouvel horizon pour l’Ensemble Orchestral de la Cité, réunissant musiciens des Siècles et enseignants des conservatoires de l’Aisne, sous la direction du compositeur et chef d’orchestre Bruno Mantovani. Une 5e symphonie de Mhler revisitée par la transcription de Klaus Simon, pour un effectif recentré sur les arcanes d’une écriture à la polyphonie colorée.

L’écoute ravivée d’une oeuvre phare, dont l’universal Adagietto revêt toutes ses parures expressives. En ouverture, la musique de Ligeti en un flot harmonique continu, pour une aventure sonore hors du temps, entre ombre et lumière. .

9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A new horizon for the Ensemble Orchestral de la Cité, bringing together musicians from Les Siècles and teachers from Aisne conservatories, under the direction of composer and conductor Bruno Mantovani. Mhler’s 5th symphony revisited by Klaus Simon’s transcription, for a full orchestra refocused on the mysteries of colorful polyphonic writing.

A revival of a landmark work, whose universal Adagietto takes on all its expressive finery. Ligeti’s music opens with a continuous harmonic flow, for a timeless sonic adventure between light and shadow.

L’événement ENSEMBLE ORCHESTRAL DE LA CITÉ Soissons a été mis à jour le 2026-01-14 par CA GrandSoissons