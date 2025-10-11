Ensemble orchestral du Jura Champagnole

samedi 11 octobre 2025.

Ensemble orchestral du Jura

Oppidum Champagnole Jura

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Frissons Symphoniques Direction Pierre TREFEIL

Billetterie à la Maison du Tourisme Champagnole .

Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67

