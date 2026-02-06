Ensemble Orchestral Phoenix La Ruche Saucats
Ensemble Orchestral Phoenix La Ruche Saucats dimanche 1 mars 2026.
Ensemble Orchestral Phoenix
La Ruche 1 Allée Montesquieu Saucats Gironde
Orchestre composé de cordes amateurs , accompagné par des percussions et dirigé par Nicolas Meilhan.
Nous vous invitons à un voyage musical varié, mêlant élégance, émotion et énergie. La première partie explore des ambiances raffinées et expressives, entre inspirations classiques et sonorités modernes. Après l’entracte, place à des thèmes puissants et épiques issus de grands univers cinématographiques, pour finir sur une touche légère et pleine d’humour. .
La Ruche 1 Allée Montesquieu Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 97 20
