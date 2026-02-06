Ensemble Orchestral Phoenix La Ruche Saucats

Ensemble Orchestral Phoenix

La Ruche 1 Allée Montesquieu Saucats Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Orchestre composé de cordes amateurs , accompagné par des percussions et dirigé par Nicolas Meilhan.

Nous vous invitons à un voyage musical varié, mêlant élégance, émotion et énergie. La première partie explore des ambiances raffinées et expressives, entre inspirations classiques et sonorités modernes. Après l’entracte, place à des thèmes puissants et épiques issus de grands univers cinématographiques, pour finir sur une touche légère et pleine d’humour. .

La Ruche 1 Allée Montesquieu Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 97 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ensemble Orchestral Phoenix

L’événement Ensemble Orchestral Phoenix Saucats a été mis à jour le 2026-02-03 par Sud Bordeaux Tourisme