Ensemble Pluralis – Concert Symphonique Eglise Protestante Unie de Paris Batignolles Paris

Venez plonger dans l’univers sulfureux du Monsieur Vénus de Rachilde, roman qui a fait trembler les mœurs de son époque. Au programme : la Troisième symphonie de Louise Farrenc, et les plus grands tubes d’Amy Winehouse, le tout avec orchestre, groupe de rock et récitante !

Elise Allasia · chant, Célia Djob · texte, Mohamed Barouni · direction

Jeudi 4 décembre à 20h30 à l’Église Protestante des Batignolles

Libre participation aux frais

Louise Farrenc, Amy Winehouse et Rachilde lors d’un même concert ? Non, vous ne rêvez pas !

Le jeudi 04 décembre 2025

de 20h30 à 22h00

gratuit

Tout public.

Eglise Protestante Unie de Paris Batignolles 44 Bd des Batignolles 75017 Paris

https://www.ensemblepluralis.fr/ ensemblepluralis@gmail.com https://www.facebook.com/people/Ensemble-Pluralis/61568084894808/?rdid=OLkOCm3moFwHsTJn&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F15nt9GrhFC%2F https://www.facebook.com/people/Ensemble-Pluralis/61568084894808/?rdid=OLkOCm3moFwHsTJn&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F15nt9GrhFC%2F