Ensemble pour activer nos projets ESS Cargo Rennes 10 – 20 novembre Ille-et-Vilaine

4 ateliers d’entraide et de coopération s’adressant aux femmes et personnes minorisées de genre souhaitant développer un projet d’entreprise, d’association ou citoyen contribuant aux transitions

« Ensemble pour activer nos projets » c’est 4 ateliers d’entraide et de coopération qui s’adressent prioritairement aux femmes et personnes minorisées de genre des quartiers populaires de Rennes Métropole souhaitant développer un projet d’entreprise, d’association ou citoyen ; un projet qui prend en compte les enjeux des transitions (solidarité, écologie…). Dans une ambiance de convivialité et de confiance, les ateliers permettent de formaliser, faire avancer et visibiliser son projet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-10T09:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-20T12:30:00.000+01:00

https://www.helloasso.com/associations/ess-cargo-et-cie/evenements/pre-inscriptions-ateliers-ensemble-pour-activer-nos-projets-2025 marie.bauduin@esscargo-cie.fr 0757186202

ESS Cargo Rennes Villejean Rennes 35000 Ille-et-Vilaine