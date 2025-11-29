Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ensemble pour grandir Espace Claude Nougaro Langon samedi 29 novembre 2025.

Espace Claude Nougaro Avenue Élie Samson Langon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-29
fin : 2025-12-06

2025-11-29

La Communauté de Communes du Sud Gironde et ses partenaires invitent les familles à une semaine d’échanges, d’ateliers et de rencontres autour de la parentalité. Conférence, ciné-débat, spectacles et rendez-vous des parents, vous attendent sur tout le territoire.

L’occasion d’échanger, de partager et de s’informer dans une ambiance conviviale et bienveillante. Un programme riche et gratuit, ouvert à tous les parents dans toutes les étapes de la vie familiale.

Programme complet ci-joint.   .

Espace Claude Nougaro Avenue Élie Samson Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 81 10 

