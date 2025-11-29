Ensemble pour grandir Espace Claude Nougaro Langon
Ensemble pour grandir Espace Claude Nougaro Langon samedi 29 novembre 2025.
Ensemble pour grandir
Espace Claude Nougaro Avenue Élie Samson Langon Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-11-29
La Communauté de Communes du Sud Gironde et ses partenaires invitent les familles à une semaine d’échanges, d’ateliers et de rencontres autour de la parentalité. Conférence, ciné-débat, spectacles et rendez-vous des parents, vous attendent sur tout le territoire.
L’occasion d’échanger, de partager et de s’informer dans une ambiance conviviale et bienveillante. Un programme riche et gratuit, ouvert à tous les parents dans toutes les étapes de la vie familiale.
Programme complet ci-joint. .
Espace Claude Nougaro Avenue Élie Samson Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 81 10
English : Ensemble pour grandir
German : Ensemble pour grandir
Italiano :
Espanol : Ensemble pour grandir
L’événement Ensemble pour grandir Langon a été mis à jour le 2025-11-17 par La Gironde du Sud