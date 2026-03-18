Ensemble pour l’eau – À quatre ans de 2030 : où en sommes-nous avec l’ODD 6 ? Nantes Métropole – Bâtiment Champ de Mars Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-02 09:00 – 17:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Exposition par Better with water »Ensemble pour l’eau – À quatre ans de 2030 : où en sommes-nous avec l’ODD 6 ? » (ODD 6 : Objectif Développement Durabe n° 6 : eau propre et assainissement) Cette exposition saisit des instants de vie au coeur de bidonvilles philippins où l’ONG nantaise Better with water agit pour améliorer les conditions de vie, grâce notamment à un accès à l’eau courante à domicile.Une femme qui fait la vaisselle chez elle, des enfants qui se rafraîchissent sous la chaleur, une habitante qui paie sa facture d’eau… des gestes simples, mais profondément transformateurs.Car l’accès à l’eau ne se résume pas à des robinets et des canalisations. Il signifie la dignité, du temps retrouvé et de nouvelles possibilités.Ces photographies racontent une histoire de résilience et de changement. Lorsque l’eau arrive dans les foyers, la santé, la sécurité, la dignité et l’espoir suivent. Exposition du 1er au 10 avril 2026, dans le hall de Nantes Métropole :mardi au vendredi de 9h à 17h Dans le cadre de Place auX mondeS

Nantes Métropole – Bâtiment Champ de Mars Centre-ville Nantes 44000

02 40 99 48 48 https://metropole.nantes.fr/ https://metropole.nantes.fr/actualites/place-aux-mondes-revient-en-2026



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