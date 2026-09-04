Ensemble Près de votre oreille Place Nina Berberova Arles

Informations pratiques

Arles

Ensemble Près de votre oreille

Dimanche 6 juin 2027 Horaires de représentation de 11h à 12h30.

Petit-déjeuner offert à partir de 10h. Place Nina Berberova Chapelle du Méjan Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-06

fin : 2027-06-06

Date(s) :

2027-06-06

Près de votre oreille, dirigé par Robin Pharo, invite à découvrir des airs de cour inédits composés sous le règne de Louis XIII, joyaux du chant accompagné au luth.

Le nom si poétique de Près de votre oreille dit la singularité, le désir de proximité et de partage de l’ensemble du gambiste Robin Pharo. Il invite à découvrir des airs de cour inédits composés sous le règne de Louis XIII, joyaux du chant accompagné au luth.

Le genre, héritier de la chanson de la Renaissance, a aujourd’hui disparu, mais il reste l’un des plus soignés, éclectiques et prolifiques courant sous les règnes de Henri IV et Louis XIII. Avec L’Heure si longtemps perdue, Près de votre oreille et Robin Pharo – une viole de gambe ouverte à toutes les formations et à tous les répertoires – proposent de retrouver l’âge d’or de l’air de cour, sa poésie intimiste et son raffinement suprême.

Des airs inédits de Bataille, Guédron ou Boësset croisent ici des pièces pour luth, terreau d’expérimentation pour Dufaut, Le Vieux Gaultier, Pinel ou Mézangeau, reconfigurées pour les effectifs de l’ensemble. Et témoignent d’une époque de métamorphose où la musique française n’hésitait pas à se réinventer.

Découvrir l’âge d’or de l’air de cour, héritier de la chanson de la Renaissance.

Il devient, en France, à l’époque de Louis XIII, le point culminant d’un certain raffinement poétique. En 1608, Gabriel Bataille publie le premier volume d’airs accompagnés au luth, inaugurant une vaste collection qui diffusera les œuvres de compositeurs majeurs.

Le programme présente de nombreux chefs-d’œuvre qui n’ont jamais été encore enregistrés, composés par Pierre Guédron ou Antoine Boësset. Pour accompagner ces airs de cour, le programme dévoile une série de pièces pour luth baroque, territoire d’expérimentation pour François Dufaut, Le Vieux Gaultier, Germain Pinel ou encore René Mézangeau, arrangées par Robin Pharo pour y intégrer violes de gambe, archi luth et harpe.

Ces oeuvres témoignent d’une époque de métamorphose où la musique française réinvente son propre langage et définie les bases de son identité moderne, que nous retrouverons jusqu’au XXème siècle. Avec L’heure si longtemps perdue, l’ensemble Près de votre oreille propose une immersion dans cette esthétique fondatrice.

Ce programme a été enregistré en mai 2025 et paraîtra sous le label harmonia mundi.



ENSEMBLE PRÈS DE VOTRE OREILLE

– Anaïs Bertrand, mezzo-soprano

– Jean-Christophe Lanièce, baryton

– Angélique Mauillon, harpe

– Simon Waddell, luth renaissance, archiluth

– Robin Pharo, dessus, basse de viole de gambe, direction



L’HEURE SI LONGTEMPS PERDUE

François Dufaut, Pierre Guédron, Germain Pinel, Etienne Moulinié…



Ouverture des portes à 10h.

Petit-déjeuner offert par l’association .

Place Nina Berberova Chapelle du Méjan Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 56 78 mejan@actes-sud.fr

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English :

*Près de votre oreille*, directed by Robin Pharo, invites you to discover previously unpublished court arias composed during the reign of Louis XIII—true gems of lute-accompanied vocal music.

L’événement Ensemble Près de votre oreille Arles a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme d’Arles