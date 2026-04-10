Ensemble rejoyce cambridge : un concert vocal au cœur du marais. Église Notre-Dame des Blancs-Manteaux Paris
Ensemble rejoyce cambridge : un concert vocal au cœur du marais. Église Notre-Dame des Blancs-Manteaux Paris dimanche 19 avril 2026.
L’Ensemble Rejoyce est un ensemble vocal à huit voix réunissant de jeunes chanteurs professionnels français et anglais issus du célèbre choeur de Trinity College de Cambridge.
Ses membres, engagés dans des parcours académiques exigeants, développent un travail musical collectif sans chef, nourri par des compétences variées en composition, recherche et mise en espace.
Ils font halte à Paris pour un concert à l’église Notre-Dame des Blancs-Manteaux, offrant au public parisien l’occasion de découvrir leur approche musicale singulière.
Leur programme met en regard les traditions vocales anglaise et française, de la Renaissance à nos jours, à travers des œuvres de Byrd, Purcell, Ravel, Britten et Duruflé, Hersant ainsi que des créations et arrangements originaux.
L’acoustique du lieu offre des conditions d’écoute particulièrement adaptées à ce répertoire.
Huit jeunes chanteurs professionnels franco-britanniques issus du prestigieux choeur de Trinity College Cambridge interprètent un programme varié allant de la Renaissance à nos jours.
Le dimanche 19 avril 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit
Participation libre.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-19T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-19T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-19T19:00:00+02:00_2026-04-19T20:00:00+02:00
Église Notre-Dame des Blancs-Manteaux 12 Rue des Blancs Manteaux 75004 Paris
ensemble.rejoyce@gmail.com https://www.facebook.com/p/Ensemble-Rejoyce-Cambridge-100094279027318/ https://www.facebook.com/p/Ensemble-Rejoyce-Cambridge-100094279027318/
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