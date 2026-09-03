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AGENDA · Brest

Ensemble Sable & Ciel : Samba vs Zamba Rue Émile Zola Brest

dimanche 4 octobre 2026 · Rue Émile Zola · Brest

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Rue Émile Zola
Adresse
Auditorium du Conservatoire
Ville
29200 Brest
Département
Finistère
Tarif

Brest

Ensemble Sable & Ciel : Samba vs Zamba

Rue Émile Zola Auditorium du Conservatoire Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 17:00:00
fin : 2026-10-04 18:30:00

Date(s) :
2026-10-04

Pfrrrrt !
La Coupe du Monde est finie. La rivalité Brésil-Argentine ? Elle existe aussi en musique : la samba, rapide et solaire, contre la zamba, lente et passionnée. Poour arbitrer ce derby symphonique, le Mexique apporte son piment.
Une soirée où tout le monde gagne.

Au programme :

Première partie
Oblivion, Astor Piazzolla : Geoffrey Doucet, saxophone et Lémuel Grave, piano
Romance op. 23, Amy Beach : Anaïs Le Clech, flûte et Lémuel Grave, piano
Escualo, Astor Piazzolla : Geoffrey Doucet saxophone et Lémuel Grave, piano
Malambo, Miguel del Águila : Anaïs Le Clech, flûte ; Lémuel Grave, pino et Jean-Michel Depret, contrebasse

Deuxième partie
Fuga y Misterio, Astor Piazzolla (Argentine)
Estancia, Alberto Ginastera (Argentine)
Danzón n°2, Arturo Márquez (Mexique)
Congas del fuego nuevo, Arturo Márquez (Mexique)
Aquarela do Brasil, Ary Barroso (Brésil)
Tico-Tico no Fubá, Zequinha de Abreu (Brésil)

Direction orchestrale : Gonzalo Bustos

Informations pratiques :
Durée 1h30.
Tout public.
Réservation recommandée.   .

Rue Émile Zola Auditorium du Conservatoire Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 89 99 

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English :

L’événement Ensemble Sable & Ciel : Samba vs Zamba Brest a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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