Ensemble Sable & Ciel : Samba vs Zamba Rue Émile Zola Brest
dimanche 4 octobre 2026 · Rue Émile Zola · Brest
Informations pratiques
Brest
Ensemble Sable & Ciel : Samba vs Zamba
Rue Émile Zola Auditorium du Conservatoire Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 17:00:00
fin : 2026-10-04 18:30:00
Date(s) :
2026-10-04
Pfrrrrt !
La Coupe du Monde est finie. La rivalité Brésil-Argentine ? Elle existe aussi en musique : la samba, rapide et solaire, contre la zamba, lente et passionnée. Poour arbitrer ce derby symphonique, le Mexique apporte son piment.
Une soirée où tout le monde gagne.
Au programme :
Première partie
Oblivion, Astor Piazzolla : Geoffrey Doucet, saxophone et Lémuel Grave, piano
Romance op. 23, Amy Beach : Anaïs Le Clech, flûte et Lémuel Grave, piano
Escualo, Astor Piazzolla : Geoffrey Doucet saxophone et Lémuel Grave, piano
Malambo, Miguel del Águila : Anaïs Le Clech, flûte ; Lémuel Grave, pino et Jean-Michel Depret, contrebasse
Deuxième partie
Fuga y Misterio, Astor Piazzolla (Argentine)
Estancia, Alberto Ginastera (Argentine)
Danzón n°2, Arturo Márquez (Mexique)
Congas del fuego nuevo, Arturo Márquez (Mexique)
Aquarela do Brasil, Ary Barroso (Brésil)
Tico-Tico no Fubá, Zequinha de Abreu (Brésil)
Direction orchestrale : Gonzalo Bustos
Informations pratiques :
Durée 1h30.
Tout public.
Réservation recommandée. .
Rue Émile Zola Auditorium du Conservatoire Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 89 99
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English :
L’événement Ensemble Sable & Ciel : Samba vs Zamba Brest a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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