Ensemble Sable & Ciel : Samba vs Zamba Rue Émile Zola Brest

Informations pratiques

Brest

Ensemble Sable & Ciel : Samba vs Zamba

Rue Émile Zola Auditorium du Conservatoire Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 17:00:00

fin : 2026-10-04 18:30:00

Date(s) :

2026-10-04

Pfrrrrt !

La Coupe du Monde est finie. La rivalité Brésil-Argentine ? Elle existe aussi en musique : la samba, rapide et solaire, contre la zamba, lente et passionnée. Poour arbitrer ce derby symphonique, le Mexique apporte son piment.

Une soirée où tout le monde gagne.

Au programme :

Première partie

Oblivion, Astor Piazzolla : Geoffrey Doucet, saxophone et Lémuel Grave, piano

Romance op. 23, Amy Beach : Anaïs Le Clech, flûte et Lémuel Grave, piano

Escualo, Astor Piazzolla : Geoffrey Doucet saxophone et Lémuel Grave, piano

Malambo, Miguel del Águila : Anaïs Le Clech, flûte ; Lémuel Grave, pino et Jean-Michel Depret, contrebasse

Deuxième partie

Fuga y Misterio, Astor Piazzolla (Argentine)

Estancia, Alberto Ginastera (Argentine)

Danzón n°2, Arturo Márquez (Mexique)

Congas del fuego nuevo, Arturo Márquez (Mexique)

Aquarela do Brasil, Ary Barroso (Brésil)

Tico-Tico no Fubá, Zequinha de Abreu (Brésil)

Direction orchestrale : Gonzalo Bustos

Informations pratiques :

Durée 1h30.

Tout public.

Réservation recommandée. .

Rue Émile Zola Auditorium du Conservatoire Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 89 99

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English :

L’événement Ensemble Sable & Ciel : Samba vs Zamba Brest a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue