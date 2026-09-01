Ensemble Sirba Quartet Grièges
samedi 26 septembre 2026 · Grièges
Informations pratiques
Grièges
Ensemble Sirba Quartet
Eglise de Grièges Grièges Ain
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif plein
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26 21:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Les Soirées Musicales en Veyle – 1ère édition : Ensemble Sirba Quartet « a Yiddish Mame » musique traditionnelle tzigane et yiddishe
.
Eglise de Grièges Grièges 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 info@lessoireesmusicalesenveyle.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Musical Evenings on the Veyle River—1st Edition: Sirba Quartet Ensemble “a Yiddish Mame”—traditional Gypsy and Yiddish music
L’événement Ensemble Sirba Quartet Grièges a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme de Vonnas – Pont-de-Veyle
À voir aussi à Grièges (Ain)
- Visite de la Chapelle Saint-Gengoult Chapelle Saint-Gengoult Grièges 19 septembre 2026
- Kermesse de la Veyle MARPA « La Veyle » Grièges Grièges 26 septembre 2026