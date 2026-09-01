Informations pratiques

Grièges

Ensemble Sirba Quartet

Eglise de Grièges Grièges Ain

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif plein

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26 21:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Les Soirées Musicales en Veyle – 1ère édition : Ensemble Sirba Quartet « a Yiddish Mame » musique traditionnelle tzigane et yiddishe

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Eglise de Grièges Grièges 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 info@lessoireesmusicalesenveyle.com

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English :

Musical Evenings on the Veyle River—1st Edition: Sirba Quartet Ensemble “a Yiddish Mame”—traditional Gypsy and Yiddish music

L’événement Ensemble Sirba Quartet Grièges a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme de Vonnas – Pont-de-Veyle