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AGENDA · Grièges

Ensemble Sirba Quartet Grièges

samedi 26 septembre 2026 · Grièges

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Eglise de Grièges
Ville
01290 Grièges
Département
Ain
Tarif
22 22 22 Tarif plein

Grièges

Ensemble Sirba Quartet

Eglise de Grièges Grièges Ain

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif plein

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26 21:30:00

Date(s) :
2026-09-26

Les Soirées Musicales en Veyle – 1ère édition : Ensemble Sirba Quartet « a Yiddish Mame » musique traditionnelle tzigane et yiddishe
  .

Eglise de Grièges Grièges 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20  info@lessoireesmusicalesenveyle.com

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English :

Musical Evenings on the Veyle River—1st Edition: Sirba Quartet Ensemble “a Yiddish Mame”—traditional Gypsy and Yiddish music

L’événement Ensemble Sirba Quartet Grièges a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme de Vonnas – Pont-de-Veyle

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