Ensemble Sol # en quatuor avec clarinette Chapelle Notre-Dame-des-Anges de Royan Royan

Ensemble Sol # en quatuor avec clarinette

Chapelle Notre-Dame-des-Anges de Royan 33 B avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 16:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

L’ensemble Sol# vous invite à un voyage musical à travers des incontournables de la musique classique, de Beethoven à Piazzola en passant par Tchaïkowsky et Offenbach. De la musique forte, belle, parfois intense, parfois douce.

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Chapelle Notre-Dame-des-Anges de Royan 33 B avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 82 49 93 musiquehdroyan@gmail.com

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English :

The Sol# ensemble invites you on a musical journey through classical music essentials, from Beethoven to Piazzola, via Tchaikowsky and Offenbach. Strong, beautiful music, sometimes intense, sometimes gentle.

L’événement Ensemble Sol # en quatuor avec clarinette Royan a été mis à jour le 2026-03-11 par Royan Atlantique