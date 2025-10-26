Ensemble soutenons Jeune et Rose Devant la mairie Saint-Léon-sur-Vézère

Devant la mairie 4 Rue de la Batellerie Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

9h. Départ de la marche (6 kms) et du trail (12 kms). Un moment de solidarité, sans chrono, sans compétition, juste du plaisir. Participation libre

Saint Léon sur Vézère soutient Jeune et Rose .

Marche de 6 kms et trail de 12 kms.

Inscription devant la mairie. départ à 9h.

Un moment de solidarité, sans chrono, sans compétition, juste du plaisir.

Objectif soutenir nos guerrières et l’asso Jeune et Rose

Participation libre. Bière solidaire à l’épicerie.

Venez nombreux partager rires et espoir ! N’hésitez pas à mettre une tenue rose. .

Devant la mairie 4 Rue de la Batellerie Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 73 16 mairie@slve.fr

English : Ensemble soutenons Jeune et Rose

9h. Start of the walk (6 kms) and trail (12 kms). A moment of solidarity, with no stopwatch, no competition, just fun. Free entry

German : Ensemble soutenons Jeune et Rose

9h. Start der Wanderung (6 kms) und des Trails (12 kms). Ein Moment der Solidarität, ohne Chrono, ohne Wettbewerb, nur Spaß. Freie Teilnahme

Italiano :

9h. Inizio della camminata (6 km) e del percorso (12 km). Un momento di solidarietà, senza cronometro, senza competizione, solo divertimento. Ingresso libero

Espanol : Ensemble soutenons Jeune et Rose

9h. Inicio de la caminata (6 kms) y del trail (12 kms). Un momento de solidaridad, sin cronómetro, sin competición, sólo diversión. Entrada gratuita

