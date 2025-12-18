Ensemble Stanislas Concert Héritage et Rupture Salle Poirel Nancy

Ensemble Stanislas Concert Héritage et Rupture

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-18 16:30:00

fin : 2026-01-18 18:30:00

Date(s) :

2026-01-18

Les interprètes des cordes et des vents réunis pour des chefs d’œuvres majeurs de la musique de chambre de Brahms, Ravel et Ligeti entre héritage et rupture !

Une part de galette des rois sera offerte à l’issue du concert avec les interprètes !Tout public

10 .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The string and wind players come together to perform major chamber music masterpieces by Brahms, Ravel and Ligeti, between heritage and rupture!

A slice of galette des rois will be offered at the end of the concert with the performers!

L’événement Ensemble Stanislas Concert Héritage et Rupture Nancy a été mis à jour le 2025-12-18 par DESTINATION NANCY