Ensemble Stanislas Concert Héritage et Rupture Salle Poirel Nancy

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2026-01-18 16:30:00
Les interprètes des cordes et des vents réunis pour des chefs d’œuvres majeurs de la musique de chambre de Brahms, Ravel et Ligeti entre héritage et rupture !
Une part de galette des rois sera offerte à l’issue du concert avec les interprètes !Tout public
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25
The string and wind players come together to perform major chamber music masterpieces by Brahms, Ravel and Ligeti, between heritage and rupture!
A slice of galette des rois will be offered at the end of the concert with the performers!
