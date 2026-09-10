Informations pratiques

La Chapelle-Bâton

Ensemble sur tous les terrains !

Salle des fêtes La Chapelle-Bâton Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Randonnée à 9h

3 parcours : 5 kms, 11 km, 14 kms

Inscription sur place.

Matchs de foot

A partir de 14h.

Ateliers auto palpation

A partir de 9h30 (sur inscription)

Atelier de 45 minutes pour 6 personnes

Créneaux proposés :

– 9h30

– 11h

– 14 h30

– 15h30

– 16h30

– 17h30 (créneau spécifique pour les joueuses)

Inscirption aux atelier via le planning de réservation .

Salle des fêtes La Chapelle-Bâton 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 03 97 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ensemble sur tous les terrains !

L’événement Ensemble sur tous les terrains ! La Chapelle-Bâton a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou