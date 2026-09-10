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AGENDA · La Chapelle-Bâton

Ensemble sur tous les terrains ! La Chapelle-Bâton

samedi 10 octobre 2026 · La Chapelle-Bâton

Ensemble sur tous les terrains ! La Chapelle-Bâton

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Adresse
Salle des fêtes
Ville
86250 La Chapelle-Bâton
Département
Vienne
Tarif

La Chapelle-Bâton

Ensemble sur tous les terrains !

Salle des fêtes La Chapelle-Bâton Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Randonnée à 9h
3 parcours : 5 kms, 11 km, 14 kms
Inscription sur place.

Matchs de foot
A partir de 14h.

Ateliers auto palpation
A partir de 9h30 (sur inscription)
Atelier de 45 minutes pour 6 personnes
Créneaux proposés :
– 9h30
– 11h
– 14 h30
– 15h30
– 16h30
– 17h30 (créneau spécifique pour les joueuses)
Inscirption aux atelier via le planning de réservation   .

Salle des fêtes La Chapelle-Bâton 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 03 97 67 

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English : Ensemble sur tous les terrains !

L’événement Ensemble sur tous les terrains ! La Chapelle-Bâton a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou