Ensemble Tchakavak – Musique persane Théâtre Mandapa Paris Dimanche 22 mars, 18h00 Payant

plein tarif 20 EUR

tarif réduit 15 EUR

tarif enfant 10 EUR

Le répertoire présenté est autours de la musique classique iranienne, mais aussi musique régionale de l’Iran. Le setar, le ney (neï), le kamantché, le oud, le tombak, le daf et le chant.

Ensemble de musique iranienne « Tchakavak », regroupe des musiciens professionnels multi-instrumentistes, ayant la même passion et la même vision artistique, celle d’une tradition musicale ancestrale, héritée de leurs maîtres. Tchakavak a présenté différents concerts à travers la France et en Europe depuis plusieurs années. Il est composé des instruments traditionnels :

Le setar, le ney (neï), le kamantché, le oud, le tombak, le daf et le chant.

Le répertoire présenté est autours de la musique classique iranienne, mais aussi musique régionale de l’Iran.

Behkameh Izadpanah est née au Lorestan, en Iran. Elle commence l’apprentissage du setâr à l’âge de 12 ans auprès de grands maîtres de cet instrument tels qu’Ahmad Ebadi, Dariush Safvat, Dariush Talaï et Hossein Alizadeh.

Installée en France depuis 1996, elle poursuit ses études universitaires en ethnomusicologie tout en développant son activité de concertiste. Parallèlement, elle enseigne la musique iranienne, aussi bien en cours privés qu’au sein de diverses institutions.

Lauréate des concours nationaux d’enseignement artistique, elle contribue activement à l’intégration et à la diffusion de la musique persane dans les conservatoires. actuellement, elle est professeure titulaire et responsable du cursus de musique iranienne au Conservatoire à Rayonnement Régional de Créteil où elle enseigne depuis 2013.

Nima, Mani et Pouya Khoshravesh.

Originaires de Shahi, dans la région du Mazandaran au nord de l’Iran, Nima, Mani et Pouya Khoshravesh sont trois frères musiciens issus d’une famille ancrée dans la tradition musicale.

Formés dès l’enfance par leur père et leur oncle, le chanteur Abolhasan Khoshrou, ils développent chacun une maîtrise singulière de leur instrument tout en partageant une même sensibilité artistique.

Nima, l’aîné, débute le setâr à 14 ans auprès de Masoud Shaari et Behdad Babaei. Il se produit dès ses débuts avec son oncle et enregistre Ronema, consacré à la musique duMazandaran. Compositeur et interprète, il a signé plusieurs albums, dont Daryavar avecle Trio Khoshravesh, et collaboré avec Glen Hansard (This Wild Willing). Installé à Paris, il se produit régulièrement à l’international.

Maani se consacre au ney dès l’âge de 15 ans, formé pendant cinq ans par Siamak Jahangiri. Il joue très tôt en festivals et collabore avec ses frères sur plusieurs projets. Il a donné des concerts en Iran et en Europe, notamment à l’Elb philharmonie de Hambourg, la Philharmonie de Cologne, l’Opéra de Lyon ou le festival Errichetta à Rome.

Pouya, le plus jeune, choisit le kamantcheh dès 10 ans et poursuit sa formation à Téhéran avec Saeed Farajpouri et Ardeshir Kamkar. Il étudie le radif et explore aussi d’autres instruments comme le oud. Installé en France depuis 2013, il multiplie les collaborations internationales et se produit dans de nombreux festivals (Carthage, Aceh, Berlin, Metz, Paris…).

Ensemble Tchakavak (par Association Dastân)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-22T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-22T19:30:00.000+01:00

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https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/ensemble-tchakavak-musique-persane 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00



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