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Ensemble Tulla Voce : Concert : « Airs de famille » chez les Haydn, les Mendelssohn et les Mozart Place Abbé Tournet Tulle

samedi 26 septembre 2026 · Place Abbé Tournet · Tulle

Ensemble Tulla Voce : Concert : « Airs de famille » chez les Haydn, les Mendelssohn et les Mozart Place Abbé Tournet Tulle

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Place Abbé Tournet
Adresse
Eglise St Joseph
Ville
19000 Tulle
Département
Corrèze
Tarif
12 Tarif de base - plein tarif

Tulle

Ensemble Tulla Voce : Concert : « Airs de famille » chez les Haydn, les Mendelssohn et les Mozart

Place Abbé Tournet Eglise St Joseph Tulle Corrèze

Tarif : – – 12 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

« Airs de famille » chez les Haydn, les Mendelssohn et les Mozart – Avec Cécile Mouton, soprano, et Laurent Bourreau, pianiste   .

Place Abbé Tournet Eglise St Joseph Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 79 78 74 

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English : Ensemble Tulla Voce : Concert : « Airs de famille » chez les Haydn, les Mendelssohn et les Mozart

L’événement Ensemble Tulla Voce : Concert : « Airs de famille » chez les Haydn, les Mendelssohn et les Mozart Tulle a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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