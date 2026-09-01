Informations pratiques

Tulle

Ensemble Tulla Voce : Concert : « Airs de famille » chez les Haydn, les Mendelssohn et les Mozart

Place Abbé Tournet Eglise St Joseph Tulle Corrèze

Tarif : – – 12 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

« Airs de famille » chez les Haydn, les Mendelssohn et les Mozart – Avec Cécile Mouton, soprano, et Laurent Bourreau, pianiste .

Place Abbé Tournet Eglise St Joseph Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 79 78 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ensemble Tulla Voce : Concert : « Airs de famille » chez les Haydn, les Mendelssohn et les Mozart

L’événement Ensemble Tulla Voce : Concert : « Airs de famille » chez les Haydn, les Mendelssohn et les Mozart Tulle a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme des Contrées Vertes