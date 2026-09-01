Ensemble Tulla Voce : Concert : « Airs de famille » chez les Haydn, les Mendelssohn et les Mozart Place Abbé Tournet Tulle
samedi 26 septembre 2026 · Place Abbé Tournet · Tulle
Informations pratiques
Tulle
Ensemble Tulla Voce : Concert : « Airs de famille » chez les Haydn, les Mendelssohn et les Mozart
Place Abbé Tournet Eglise St Joseph Tulle Corrèze
Tarif : – – 12 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
« Airs de famille » chez les Haydn, les Mendelssohn et les Mozart – Avec Cécile Mouton, soprano, et Laurent Bourreau, pianiste .
Place Abbé Tournet Eglise St Joseph Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 79 78 74
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English : Ensemble Tulla Voce : Concert : « Airs de famille » chez les Haydn, les Mendelssohn et les Mozart
L’événement Ensemble Tulla Voce : Concert : « Airs de famille » chez les Haydn, les Mendelssohn et les Mozart Tulle a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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