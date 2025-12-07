Ensemble Tulla Voce Lagarde-Marc-la-Tour
Ensemble Tulla Voce Lagarde-Marc-la-Tour dimanche 7 décembre 2025.
Ensemble Tulla Voce
Lagarde-Marc-la-Tour Corrèze
Tarif : – –
Ensemble Tulla Voce, chant de Noël
Participation libre .
Lagarde-Marc-la-Tour 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 13 68
