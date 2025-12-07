Ensemble Tulla Voce

Lagarde-Marc-la-Tour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Ensemble Tulla Voce, chant de Noël

Participation libre .

Lagarde-Marc-la-Tour 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 13 68

English : Ensemble Tulla Voce

L’événement Ensemble Tulla Voce Lagarde-Marc-la-Tour a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze