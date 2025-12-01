Ensemble vocal A Croch’Cœur Kembs

Ensemble vocal A Croch’Cœur Kembs samedi 13 décembre 2025.

Ensemble vocal A Croch’Cœur

Allée Eugène Moser Kembs Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13

A Croch’Chœur un ensemble vocal au service des mots et des émotions.

Le chant réchauffe les cœurs, c’est bien connu. Il offre à l’âme et à l’esprit une véritable échappée, une respiration salutaire.

C’est précisément ce que cherche à transmettre A Croch’Chœur à travers son répertoire des textes porteurs de sens, des messages d’humanité autour de la Paix, de la Tolérance de la Fraternité et de l’Amour.

Depuis maintenant 16 ans, ce groupe mixte dirigé par Christine Baumann, fait vibrer la région frontalière par la richesse de ses harmonies et la sincérité de son engagement artistique. Reconnu pour la qualité de ses interprétations, l’ensemble évolue dans 4 registres, avec une prédilection marquée pour la chanson française d’auteur. Quelques incursions anglo-saxonnes viennent colorer ses concerts, toujours portés par des textes qui touchent, qui questionnent, et qui apaisent.

Tout public

Durée 1h30 .

Allée Eugène Moser Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 89 10 espacerhenan@kembs.alsace

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ensemble vocal A Croch’Cœur Kembs a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue