Ensemble Vocal Au Fil du Dropt en concert Eglise Saint Vincent Virazeil

Venez découvrir deux œuvres rares : La Naissance de Vénus de Gabriel Fauré et la cantate Jean de Damas de Serguï Taneîev.
Au Fil du Dropt Ensemble Vocal, vous invite à découvrir deux œuvres rares : La Naissance de Vénus de Gabriel Fauré et la cantate Jean de Damas de Serguï Taneîev.
Au piano Martine Chastaing, avec la participation du baryton Jean Laurent Coëzy, le tout sous la direction de Jean Louis Chastaing.
À l ‘église de Virazeil le Samedi 20 Septembre à 20h30.
Début : 2025-09-20T20:30:00.000+02:00
Fin : 2025-09-20T22:00:00.000+02:00
Eglise Saint Vincent 47200 Virazeil Virazeil 47200 Lot-et-Garonne