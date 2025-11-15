Ensemble vocal Cappella Britannica : Bach et Cie – Orgue et choeur Chapelle de l’Immaculée Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 18:00 – 19:30

Gratuit : non Participation libre Tout public

L’Ensemble vocal Cappella Britannica, sous la direction de Lionel Bourguignon, vous invite à un voyage au cœur de la musique baroque allemande, un univers d’émotion, d’équilibre et de ferveur, autour de la famille Bach et de ses contemporains. À l’orgue : Michel Bourcier Deux concerts : à NANTES – Samedi 15 novembre 2025 à 18h – Chapelle Notre-Dame de l’Immaculée Conception à VERTOU – Dimanche 16 novembre 2025 à 17h – Église Saint-Martin Entrée libre

Chapelle de l’Immaculée Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

https://cappellabritannica.com