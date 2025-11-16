Ensemble vocal Cappella Britannica : Bach et Cie – Orgue et choeur Eglise St-Martin (Vertou) Vertou

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-16 17:00 –

Gratuit : non Participation libre Tout public

L’Ensemble vocal Cappella Britannica, sous la direction de Lionel Bourguignon, vous invite à un voyage au cœur de la musique baroque allemande, un univers d’émotion, d’équilibre et de ferveur, autour de la famille Bach et de ses contemporains. À l’orgue : Michel Bourcier Deux concerts : à NANTES – Samedi 15 novembre 2025 à 18h – Chapelle Notre-Dame de l’Immaculée Conception à VERTOU – Dimanche 16 novembre 2025 à 17h – Église Saint-Martin Entrée libre

Eglise St-Martin (Vertou) Centre – Bourg Vertou 44120

02 40 34 20 90 https://cappellabritannica.com