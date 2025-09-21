Ensemble vocal choeur An Alre Quiberon

Le chœur An Alre fait partie d’un petit groupe qui chantent exclusivement en langue bretonne ou celtique. La reprise et l’harmonisation du répertoire participe à la conservation d’un patrimoine musical traditionnel.En interprétant son répertoire le chœur espère ainsi de contribuer à la préservation d’un patrimoine exceptionnel par sa beauté, sa diversité et la localisation partout sur le territoire breton en l’occurrence dans le jardin du Rago de Quiberon .

Jardin du Rago Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 01 85 20 28

