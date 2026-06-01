Ensemble vocal Choréa d’Ys Église de Saint-Valentin Guilers

Guilers

Ensemble vocal Choréa d’Ys

Église de Saint-Valentin 3 Rue de Bohars Guilers Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Littéralement étoile de la mer , ce titre donné à Marie est aussi le nom de l’étoile polaire qui guide les marins de tous temps.

Laissez-vous porter par ce programme qui vous invite à un voyage musical autour de la figure de Marie. Le concert traverse les siècles, du Moyen Âge à aujourd’hui, en faisant dialoguer des œuvres anciennes (Gesualdo, le Livre Vermeil) et contemporaines (Poulenc, Gjeilo, Tavener, Sisask ou Hagenberg).

Toutes chantées a cappella, elles mettent en valeur la richesse et la diversité des voix, entre moments de recueillement, élans plus lumineux et écritures parfois très actuelles.

Un programme contrasté, porté uniquement par les voix, qui laisse toute sa place à l’écoute et aux résonances du texte et de la musique. .

Église de Saint-Valentin 3 Rue de Bohars Guilers 29820 Finistère Bretagne

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L’événement Ensemble vocal Choréa d’Ys Guilers a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue