Ensemble Vocal de Canisy Périers
Ensemble Vocal de Canisy Périers dimanche 1 février 2026.
Ensemble Vocal de Canisy
Église St-Pierre-St-Paul de Périers Périers Manche
Début : 2026-02-01 16:00:00
fin : 2026-02-01 17:15:00
Date(s) :
2026-02-01
Composé de plus de 50 choristes, l’Ensemble Vocal de Canisy sera accompagné d’un pianiste et interprétera des œuvres de grands compositeurs Beethoven, Purcel, Chopin, Rachmaninov… Wladimir Kosma…
Direction Jean-Marc Boussard.
Piano Philippe Scieux. .
Église St-Pierre-St-Paul de Périers Périers 50190 Manche Normandie +33 6 61 44 58 48 leconte-marie-pierre@orange.fr
English : Ensemble Vocal de Canisy
