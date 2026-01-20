Ensemble Vocal de Canisy Périers

Ensemble Vocal de Canisy

Église St-Pierre-St-Paul de Périers

Début : 2026-02-01 16:00:00

fin : 2026-02-01 17:15:00

2026-02-01

Composé de plus de 50 choristes, l’Ensemble Vocal de Canisy sera accompagné d’un pianiste et interprétera des œuvres de grands compositeurs Beethoven, Purcel, Chopin, Rachmaninov… Wladimir Kosma…

Direction Jean-Marc Boussard.

Piano Philippe Scieux. .

Église St-Pierre-St-Paul de Périers Périers 50190 Manche Normandie +33 6 61 44 58 48 leconte-marie-pierre@orange.fr

