Ensemble vocal de Louannec Tregorissimo Eglise Louannec

Ensemble vocal de Louannec Tregorissimo

Eglise 1 Rue Saint-Yves Louannec Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Œuvres de Gabriel Fauré, Ola Gjeilo, Karl Jenkins, Didier Squiban… et quelques chants de Noël traditionnels du nord de l’Europe. .

