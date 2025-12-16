Ensemble vocal emiol : Concerto brandebourgeois + Membra Jesu Nostri Eglise Saint Jean l’Evangéliste Saint-Sébastien-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-22 17:00 – 18:30

Concert de l’Ensemble vocal emiol : Abendmusik (musique du soir) Ensemble vocal emiol Concerto brandebourgeois de J.S. Bach et Membra Jesu Nostri de D. Buxtehude D’une énergie irrésistible, le concerto brandebourgeois mérite son statut de « tube » de la musique baroque. Bach y fait dialoguer tour à tour le violon, les flûtes et l’orchestre dans une conversation vivante qui captive l’auditeur. Les lignes mélodiques pénétrantes et le chant profond du second mouvement nous invitent à la méditation avant de nous conduire vers un final énergique et joyeux. En seconde partie, Dietrich Buxtehude, maître admiré par Bach lui-même, nous transportera avec une oeuvre à l’intensité bouleversante. Portés par un lyrisme d’une grande douceur, ses Membra Jesu nostri nous invitent à un chemin intérieur, véritable rencontre entre l’humanité du Christ et la sensibilité du croyant.

