Ensemble vocal emiol : Concerto brandebourgeois + Membra Jesu Nostri, Eglise Saint Jean l’Evangéliste, Saint-Sébastien-sur-Loire

Ensemble vocal emiol : Concerto brandebourgeois + Membra Jesu Nostri Dimanche 22 mars, 17h00 Eglise Saint Jean l’Evangéliste Loire-Atlantique

8 € à 15 €

Début : 2026-03-22T17:00:00+01:00 – 2026-03-22T18:30:00+01:00

Concert de l’Ensemble vocal emiol : Abendmusik (musique du soir)

Ensemble vocal emiol

Concerto brandebourgeois de J.S. Bach et Membra Jesu Nostri de D. Buxtehude

D’une énergie irrésistible, le concerto brandebourgeois mérite son statut de « tube » de la musique baroque. Bach y fait dialoguer tour à tour le violon, les flûtes et l’orchestre dans une conversation vivante qui captive l’auditeur. Les lignes mélodiques pénétrantes et le chant profond du second mouvement nous invitent à la méditation avant de nous conduire vers un final énergique et joyeux.

En seconde partie, Dietrich Buxtehude, maître admiré par Bach lui-même, nous transportera avec une oeuvre à l’intensité bouleversante. Portés par un lyrisme d’une grande douceur, ses Membra Jesu nostri nous invitent à un chemin intérieur, véritable rencontre entre l’humanité du Christ et la sensibilité du croyant.

Eglise Saint Jean l’Evangéliste Rue Elisa Mercoeur, Saint-Sébastien-sur-Loire Saint-Sébastien-sur-Loire 44230 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://e-miol.fr/reservez-vos-places »}, {« type »: « email », « value »: « com.agenda.emiol@gmail.com »}]

