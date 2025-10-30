Ensemble vocal et instrumental Chante Pezenne à Villiers-en-Plaine Villiers-en-Plaine

Route de Benet Villiers-en-Plaine Deux-Sèvres

Tarif : – – 18 EUR

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-31

2025-10-30 2025-10-31 2025-11-01 2025-11-02

Les 35 choristes et les 6 musiciens de l’ensemble Chante Pezenne proposent de venir découvrir leur nouveau spectacle Enquête… de Vérités ? Une comédie policière musicale. Du chant, de la musique et du théatre avec, comme toujours, un ton décalé pour 2 h de spectacle. .

Route de Benet Villiers-en-Plaine 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 63 55 89

