Ensemble vocal et instrumental Chante Pezenne à Villiers-en-Plaine Villiers-en-Plaine jeudi 30 octobre 2025.
Route de Benet Villiers-en-Plaine Deux-Sèvres
Tarif : – – 18 EUR
Début : 2025-10-30
fin : 2025-10-31
2025-10-30 2025-10-31 2025-11-01 2025-11-02
Les 35 choristes et les 6 musiciens de l’ensemble Chante Pezenne proposent de venir découvrir leur nouveau spectacle Enquête… de Vérités ? Une comédie policière musicale. Du chant, de la musique et du théatre avec, comme toujours, un ton décalé pour 2 h de spectacle. .
Route de Benet Villiers-en-Plaine 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
