Ensemble Vocal Immers’Sons – Ecole de Musique municipale de Carquefou Carquefou, 17 mai 2025 20:00, Carquefou.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-17 20:00 –

Gratuit : non 10 € / 7,50 € (enfant à partir de 12 ans, étudiant, RSA) / 5 € (élève école de musique de Carquefou) / Gratuit (moins de 12 ans) Réservations : https://www.carquefou.fr/agenda/immerssons/ Tout public

L’ensemble vocal nantais Immers’sons offre un concert où le public est installé au centre du chœur, comme un voyage intérieur à l’écoute de la relation à soi et aux autres, dans un espace redistribué, une scène « ouverte ». Plongez au cœur du sonore et du chant a cappella. A l’image d’une veillée, dans une semi-obscurité, les voix, comme des phares, seront des repères dans cet univers aux codes bousculés. Elles sont parfois la voix de deux êtres qui se cherchent, parfois celles de ceux qui cheminent… De la voix chantée à la voix parlée, de la narration aux paysages sonores, les artistes peignent et dépeignent les sentiments munis de leurs voix et objets sonores. Direction artistique et cheffe de chœur : Delphine Hautcoeur

Ecole de Musique municipale de Carquefou Carquefou 44470

02 28 22 24 10 https://www.carquefou.fr/listes/emm-ecole-municipale-de-musique/ https://www.carquefou.fr/agenda/immerssons/