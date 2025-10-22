ENSEMBLE VOCAL LES MIMOSAS Les résidentiels Saint-Brevin-les-Pins
Avez sa bonne humeur communicative, l’ensemble vocal « Les Mimosas » présente un répertoire des années 1970 à 2000.
Chaque chanson sera précédée d’un mini-quiz quel est le tittre ? quel est l’artiste ?
Mercredi 22 octobre de 15h à 16h
Entrée libre
Les résidentiels Avenue Jean-Claude Brialy Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 53 90 12 clubdesmimosas@live.fr
English :
With their infectious good humor, the « Les Mimosas » vocal ensemble present a repertoire from the 1970s to the 2000s.
Each song will be preceded by a mini-quiz: what’s the title? what’s the artist?
Wednesday, October 22, 3pm to 4pm
Free admission
German :
Mit seiner ansteckend guten Laune präsentiert das Vokalensemble « Les Mimosas » ein Repertoire aus den Jahren 1970 bis 2000.
Jedem Lied wird ein Mini-Quiz vorangestellt: Wie lautet der Titel, wer ist der Künstler?
Mittwoch, 22. Oktober von 15 bis 16 Uhr
Freier Eintritt
Italiano :
Con il loro contagioso buonumore, l’ensemble vocale « Les Mimosas » presenta un repertorio che va dagli anni ’70 agli anni 2000.
Ogni canzone sarà preceduta da un mini-quiz: qual è il titolo? Chi è l’artista?
Mercoledì 22 ottobre dalle 15.00 alle 16.00
Ingresso libero
Espanol :
Con su contagioso buen humor, el conjunto vocal « Les Mimosas » presenta un repertorio que abarca desde los años 70 hasta los 2000.
Cada canción irá precedida de una mini adivinanza: ¿cuál es el título?
Miércoles 22 de octubre de 15:00 a 16:00
Entrada gratuita
