ENSEMBLE VOCAL LES MIMOSAS Les résidentiels Saint-Brevin-les-Pins mercredi 22 octobre 2025.

Les résidentiels Avenue Jean-Claude Brialy Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22 16:00:00

2025-10-22

Avez sa bonne humeur communicative, l’ensemble vocal « Les Mimosas » présente un répertoire des années 1970 à 2000.

Chaque chanson sera précédée d’un mini-quiz quel est le tittre ? quel est l’artiste ?

Mercredi 22 octobre de 15h à 16h

Entrée libre

Programme d’Octobre Bleu (animations intergénérationnelles) en pdf ci dessous. .

Les résidentiels Avenue Jean-Claude Brialy Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 53 90 12 clubdesmimosas@live.fr

English :

With their infectious good humor, the « Les Mimosas » vocal ensemble present a repertoire from the 1970s to the 2000s.

Each song will be preceded by a mini-quiz: what’s the title? what’s the artist?

Wednesday, October 22, 3pm to 4pm

Free admission

German :

Mit seiner ansteckend guten Laune präsentiert das Vokalensemble « Les Mimosas » ein Repertoire aus den Jahren 1970 bis 2000.

Jedem Lied wird ein Mini-Quiz vorangestellt: Wie lautet der Titel, wer ist der Künstler?

Mittwoch, 22. Oktober von 15 bis 16 Uhr

Freier Eintritt

Italiano :

Con il loro contagioso buonumore, l’ensemble vocale « Les Mimosas » presenta un repertorio che va dagli anni ’70 agli anni 2000.

Ogni canzone sarà preceduta da un mini-quiz: qual è il titolo? Chi è l’artista?

Mercoledì 22 ottobre dalle 15.00 alle 16.00

Ingresso libero

Espanol :

Con su contagioso buen humor, el conjunto vocal « Les Mimosas » presenta un repertorio que abarca desde los años 70 hasta los 2000.

Cada canción irá precedida de una mini adivinanza: ¿cuál es el título?

Miércoles 22 de octubre de 15:00 a 16:00

Entrada gratuita

