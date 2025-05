ENSEMBLE VOCAL OCTOVOX – Lamalou-les-Bains, 25 mai 2025 07:00, Lamalou-les-Bains.

Concert de l’ensemble vocal OCTOVOX sous la direction de Laurent PICOT à l’église St Pierre de Rhèdes.

Ils interpréteront avec des morceaux remarquables, et vous proposeront un répertoire éclectique allant de la musique de la Renaissance aux musiques actuelles. Ils présenteront également une mise en espace qui procure à l’auditeur une attrayante expérience.

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07

English :

Concert by the OCTOVOX vocal ensemble, conducted by Laurent PICOT, at St Pierre de Rhèdes church.

They’ll be performing remarkable pieces, with an eclectic repertoire ranging from Renaissance to contemporary music. They will also present a spatial setting that provides the listener with an attractive experience.

German :

Konzert des Vokalensembles OCTOVOX unter der Leitung von Laurent PICOT in der Kirche St Pierre de Rhèdes.

Sie werden mit bemerkenswerten Stücken interpretieren und Ihnen ein eklektisches Repertoire anbieten, das von der Musik der Renaissance bis hin zu aktueller Musik reicht. Sie werden auch eine räumliche Umsetzung präsentieren, die dem Zuhörer ein attraktives Erlebnis verschafft.

Italiano :

Concerto dell’ensemble vocale OCTOVOX diretto da Laurent PICOT nella chiesa di St Pierre de Rhèdes.

Eseguiranno alcuni brani notevoli, con un repertorio eclettico che spazia dalla musica rinascimentale a quella contemporanea. Presenteranno anche un’ambientazione spaziale che offre all’ascoltatore un’esperienza attraente.

Espanol :

Concierto del conjunto vocal OCTOVOX dirigido por Laurent PICOT en la iglesia de St Pierre de Rhèdes.

Interpretarán piezas notables, con un repertorio ecléctico que abarca desde la música renacentista hasta la contemporánea. Además, presentarán una ambientación espacial que proporcionará al oyente una atractiva experiencia.

