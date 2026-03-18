Ensemble vocal Oriana à Niort

57 Rue Saint-André Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Sous la direction du grand Michel Piquemal (3 Victoires de la Musique !), l’ensemble vocal Oriana vous réserve un programme en deux temps forts.

✨ UNE PREMIÈRE PARTIE SOUS LE SIGNE DE LA LUMIÈRE

Accompagné par Guillaume Corti au piano, l’ensemble vocal Oriana, dirigé par Doriane Chomiac de Sas, interprétera un des chefs-d’œuvre de Ola Gjeilo Luminous: Night of the Soul.

La soprano Judith Charron nous fera une nouvelle fois la grâce de sa présence.

LE GRAND FINAL LA CANTATE JAZZ LES PÈLERINS D’EMMAÜS de Denis Gancel.

Le compositeur Denis Gancel au piano et ses musiciens rejoignent le chœur pour une création régionale qui a déjà fait lever les foules !

Une osmose totale, une émotion qui touche l’âme. — La critique est unanime !

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57 Rue Saint-André Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 63 42 19

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English : Ensemble vocal Oriana à Niort

L’événement Ensemble vocal Oriana à Niort Niort a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Niort Marais Poitevin