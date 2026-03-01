Ensemble vocal palm’iero Centre-ville Hyères

Ensemble vocal palm’iero Centre-ville Hyères samedi 28 mars 2026.

Ensemble vocal palm’iero

Centre-ville 22 avenue Andrée de David de Beauregard Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Direction Alain Chiva, violoncelle Olga Pairier
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Centre-ville 22 avenue Andrée de David de Beauregard Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 50 66 68 64 

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English : Palm’iero Vocal Ensemble

Conductor: Alain Chiva, cellist: Olga Pairier

L’événement Ensemble vocal palm’iero Hyères a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Provence Méditerranée

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