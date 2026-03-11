Ensemble Vocal Professionnel de Lübeck – Allemagne Église Saint Séverin Paris

GESANGSENSEMBLE VIVA VOCE : Eva-Maria Salomon, Soprano – Alina Salomon, Soprano – Katja Kursawe, Alto – Martin Salomon, Tenor – Johannes Lenz, Basse

Est un ensemble basé à Lübeck et se compose de chanteurs qui se connaissent depuis leurs études de musique ancienne. L’ensemble se caractérise par son travail vocal, subtile combinaison entre sons et textes. Cela se reflète dans leurs différents programmes de l’Italie baroque, élisabéthaine ou de l’Angleterre victorienne. L’ ensemble se produit depuis 2008 chaque mois à dans l’église St-Pierre de Lübeck. Le répertoire comprend des œuvres a cappella de la Renaissance à nos jours. L’ensemble se produit à Lübeck et en Allemagne du Nord.

GESANGSENSEMBLE VIVA VOCE. La seule date de concert en France à Paris. Oeuvres variées de Byrd, Bach, Tallis, Rutter, Schütz, Brahms, Tavener, Gastoldi, Rameau, Mendelssohn, etc…

Le samedi 11 avril 2026

de 16h00 à 17h00

payant

Don conseille : 8 euros.

Public jeunes et adultes.

Église Saint Séverin Rue des Prêtres Saint Séverin 75005 Paris

