ENSEMBLE VOCAL RESONANCE PIERRE ET SON Impasse Notre-Dame Beaune 8 août 2025 19:00

Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-08-08 19:00:00

fin : 2025-08-08

2025-08-08

Pierre et Son

Musique vocale à travers les siècles

de Josquin, Tallis, Byrd, Monteverdi, Durufle et Poulenc

Parmi les paysages culturels européens, la Bourgogne est l’un des noms les plus sonores

La musique bourguignonne, avec sa combinaison de polyphonie raffinée et d’expressivité sensuelle, a rayonné loin dans le reste de l’Europe et a influencé la musique de cour et la musique sacrée, surtout au 15e siècle.

Parallèlement, le pays est aujourd’hui encore marqué par le rayonnement tranquille de ses églises romanes disséminées dans le paysage, puissantes et sobres à la fois. Qu’il s’agisse d’imposantes abbayes ou de petites églises de village, ce sont des espaces sonores de pierre, remplis d’histoire et de spiritualité.

L’ensemble Resonance suit ces traces et fait revivre l’esprit de ces lieux dans une musique vocale de plusieurs siècles Des œuvres de Dufay, Josquin et Orlando di Lasso rencontrent le langage sonore riche en couleurs du 20e siècle par exemple dans les compositions de Francis Poulenc et Maurice Duruflé.

Direction: Johannes Tolle

8 août | 19 h Beaune | Collégiale Notre Dame .

Impasse Notre-Dame Collégiale Notre Dame

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 26 21 30

