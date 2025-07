Ensemble Vocal Roundelay ; Monteverdi, un chant pour la vie Eglise Saint Martin Le Bourg Chapaize

Ensemble Vocal Roundelay ; Monteverdi, un chant pour la vie

Eglise Saint Martin Le Bourg 14 Rue Saint-Martin Chapaize Saône-et-Loire

Claudio Monteverdi (1567-1643), compositeur Italien et figure même de la transition entre la Renaissance et le baroque, réalise la synthèse entre ce qu’il appelle la prima prattica (la polyphonie et le contrepoint rigoureux de l’école franco-flamande) et la seconda prattica (la monodie chant à une seule voix accompagnée). Monteverdi utilise le madrigal comme laboratoire pour ses innovations. Après les premiers madrigaux polyphoniques, uniquement vocaux, on voit progressivement apparaître une basse continue, puis l’accompagnement instrumental prend de plus en plus d’ampleur à mesure que la monodie accompagnée s’impose.

Les Vêpres de la Vierge (la liturgie biblique à l’occasion de certaines fêtes

mariales) et Selva Morale e Spirtuale (littéralement forêt morale et spirituelle) un recueil de quarante œuvres sacrées, portent également la marque de sa modernité. On y retrouve le style concertato dans le traitement des groupes vocaux et la monodie accompagnée, ce qui permet une meilleure compréhension du texte liturgique.

Lors du concert, l’ensemble Roundelay et Amis des Pays-Bas interprétera quelques pièces de cette musique sacrée sous la direction de Gabriel Diaz de Madrid avec des élèves de sa master class comme solistes. .

Eglise Saint Martin Le Bourg 14 Rue Saint-Martin Chapaize 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 10 92 84 chapaize.culture@orange.fr

