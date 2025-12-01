Ensemble Vocal Speracanta Concerts de Noël Plestin-les-Grèves

Ensemble Vocal Speracanta Concerts de Noël

Eglise Plestin-les-Grèves Côtes-d'Armor

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

L’ensemble vocal SperaCanta (faisant partie de l’association En Mesure 22) vous invite à débuter la féerie de Noël en vous proposant 4 concerts Chants de Noël

Eglise Saint-Pierre , Pleumeur-Bodou samedi 20 décembre à 15h

Eglise Saint-Jacques, Perros-Guirec samedi 20 décembre à 18h

Eglise Saint-Efflam , Plestin les Grèves dimanche 21 décembre à 15h

Eglise Saint-Jean-Du-Baly, Lannion dimanche 21 décembre à 18h. .

Eglise Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne

