Ensemble Vocal Speracanta Concerts de Noël Eglise Pleumeur-Bodou

L’ensemble vocal SperaCanta (faisant partie de l’association En Mesure 22) vous invite à débuter la féerie de Noël en vous proposant 4 concerts Chants de Noël
Eglise Saint-Pierre , Pleumeur-Bodou samedi 20 décembre à 15h
Eglise Saint-Jacques, Perros-Guirec samedi 20 décembre à 18h
Eglise Saint-Efflam , Plestin les Grèves dimanche 21 décembre à 15h
Eglise Saint-Jean-Du-Baly, Lannion dimanche 21 décembre à 18h. .
Eglise 3 Place du Bourg Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne
